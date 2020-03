Konrad Niewolski kręcił film w czasie pandemii. Interweniowała policja

Konrad Niewolski ostatnio wdał się dyskusję z fanami, którzy apelowali o to, by zawiesił prace nad swoim filmem. Reżyser jednak nie miał zamiaru odpuścić. Twierdził, że cała sytuacja to "bzdury i panika", a krytykujący jego postawę to "zazdrośni, bezrobotni filmowcy". Gdy pojawiało się coraz więcej przeciwników jego postępowania na Facebooku, stwierdził, że "nie ma czasu na te zbędne gadki". Dodał też, że zdjęcia do jego filmu mają potrwać do połowy maja.