Najnowsze Popularne Przejdź na Aktualności Zwiastuny Recenzje Magazyn WP Film #Dziejesiew kulturze Wywiady Yoli Patronaty Katalog Filmów Katalog Ludzi Wideo Najnowsze Popularne Aktualności + 2 festiwale filmowekoronawirus Krzysztof Spór wczoraj (15:40) Koronawirus kontra festiwale filmowe w Polsce Festiwal w Cannes przeniesiony został z maja na przełom czerwca i lipca, nie jest pewny los festiwalu w Wenecji. Wiele filmowych wydarzeń w Europie zostało odwołanych i czeka na rozwój wydarzeń związanych z epidemią. Polscy organizatorzy festiwali, czy przeglądów filmowych mają podobne problemy. I z każdym dniem stają przed poważnymi dylematami. Co robić? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Festiwal w Cannes przeniesiony. Co z polskimi świętami kina? (East News) Widzowie lubią festiwale filmowe. Corocznie tłumy wielbicieli różnego rodzaju kina odwiedzają takie wydarzenia, oglądają filmy, spotykają przyjaciół i znajomych, rozmawiają o wspólnych doświadczeniach. Bardzo często festiwale są miejscami polskich premier najważniejszych filmów sezonu, które do kin trafiają wiele miesięcy po takim pokazie lub nie trafiają do kin w ogóle. Życie festiwalowe ma swój niepowtarzalny charakter. Te wielkie międzynarodowe wydarzenia mierzą się ze swoimi problemami. Cannes po wielu dniach niepewności przesunęło datę festiwalu na przełom czerwca i lipca. Nieoficjalnie mówi się, że w ogóle może się nie odbyć festiwal w Wenecji, bo Włochy to dziś kraj najdotkliwiej doświadczany przez chorobę. A jak to wygląda w Polsce? Festiwalowy rok filmowy w Polsce Lada dzień ruszyć miał w naszym kraju festiwalowy rok filmowy, ale epidemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. Mapa festiwalowa w Polsce uległa już licznym zmianom i wiele wskazuje na to, że to nie koniec znaczących decyzji w tej kwestii. Niektórzy organizatorzy festiwali reagują szybciej, inni wstrzymują się z decyzjami. W ostatnich dniach doszło już do przesunięć terminów festiwali i przeglądów filmowych w naszym kraju, kilka z nich odwołano. Na pierwszy ogień poszły te zaplanowane na marzec. Decyzje takie wymusiły okoliczności związane z epidemią i odgórne decyzje rządu w sprawie ograniczenia organizowania imprez masowych, a nieco później także mniejszych spotkań. Miesiące przygotowań, znaczące koszty, umówieni goście. Spotkania z nimi, seanse filmowe, prezentacje i wydarzenia towarzyszące trzeba było przenieść lub odwołać. Straty związane z organizacją takich przedsięwzięć są różne, ale zawsze bolą, bowiem są wynikiem wielu miesięcy prac, zaangażowania, poniesionych nakładów na chociażby pozyskanie repertuaru, reklamę, druki… I zawsze stoi za tym człowiek. Niektóre z festiwali poradzą sobie z takimi problemami lepiej, te nieco mniejsze zapewne znacząco odczują zmiany. Wiele zależy od organizacji festiwalu, jego "finansowej poduszki" i nadziei związanych z nadchodzącą edycją. Organizator każdego z takich wydarzeń nieco inaczej mierzy się z problemami w czasach zarazy. Jedna obawa wydaje się łączyć wszystkie wydarzenia oraz całą branżę kinową. Czy po wyczekiwanym zakończeniu epidemii i przymusowym domowym odosobnieniu widzowie ponownie przybędą na festiwale i czy zechcą wspólnie przeżywać filmowe emocje? Odpowiedzi na to pytanie nikt nie zna, a liczne spekulacje tracą sens z każdym dniem trwającej epidemii, rozwojem sytuacji w kraju i na świecie. I choć w dalekich Chinach jakoby sytuacja się poprawia, nie można jeszcze pisać o zbliżającym się końcu pandemii. A co za tym idzie trudno przewidzieć, jak wyglądał będzie filmowy rok kinowy i festiwalowy. Specjaliści twierdzą, że sytuacja zacznie się poprawiać w kwietniu lub maju. Jeśli rzeczywiście tak będzie to istnieje szansa, że sporo festiwali filmowych, przeglądów i wydarzeń dojdzie do skutku. Wydarzenia już przesunięte i odwołane Pisałem, że najszybciej o zmianach poinformowali organizatorzy wydarzeń mających miejsce w marcu i kwietniu, ale to organizatorzy majowego 17. Millennium Docs Against Gravity Film Festival wykonali zdecydowany ruch wyprzedzający i już 13 marca podali nową dokładną datę swojego tegorocznego wydarzenia. Osoby, które znają ten festiwal wiedzą, jak ważną częścią programu są tutaj filmy poruszające problemy, z którymi właśnie się borykamy. Od lat w filmach tam prezentowanych (polecam "Zjadanie zwierząt") mówiono o nieuchronnie czekającej nas katastrofie (także epidemii). Organizatorzy Docs Against Gravity byli więc przygotowani na taką ewentualność i już dwa dni po ogłoszeniu decyzji rządu o walce z koronawirusem przenieśli swój festiwal na 4-13 września. Decyzja rządu ogłoszona została 11 marca, a kilka dni później startować miały kolejne wydarzenia filmowe. Te postawione zostały w najtrudniejszej sytuacji. Organizatorzy poznańskiego 12. Short Waves Festival niezwłocznie podjęli więc decyzję o przeniesieniu wydarzenia na drugą połowę sierpnia. 20 marca rozpocząć miał się we Wrocławiu 41. Przegląd Piosenki Aktorskiej, ale organizatorzy zadecydowali o jego odwołaniu. Pozostał internet, gdzie od 20 marca emitowane są kolejne odcinki telewizji festiwalowej, próbującej choć w niewielkim stopniu złagodzić ból po odwołanym wydarzeniu. Nie trzeba było długo czekać na decyzje dotyczące wydarzeń festiwalowych, które miały się rozegrać chwilę później. Na wiosnę 2021 roku przeniesiono XVI Ogólnopolski i XII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego EKOFILM w Nowogardzie. 2 kwietnia w Warszawie startować miało 17. Święto Niemego Kina, wszystko było już zamknięte na ostatni guzik, a bilety były w sprzedaży. Wydarzenie odwołano, nowy termin zostanie podany wkrótce, trwa proces zwracania biletów. Nie są jeszcze znane nowe terminy odwołanych: 17. Węgiel Film Festival w Katowicach, odbywającego się w Warszawie 16. Festiwalu Filmów Szkoły Filmowej w Łodzi "Łodzią po Wiśle", 26. Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów. Przybliżony termin gdyńskich III Dni Krytyki Filmowej to październik 2020, w stanie zawieszenia jest 10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych "Animocje" z Bydgoszczy. Organizatorzy planowanego na kwiecień i maj 11. LGBT Film Festival już wiedzą, że w Warszawie wydarzenie to odbędzie się w dniach 18-25 września, ale pracują jeszcze nad programem w innych miastach. Podobny charakter ma także 20. Tydzień Kina Hiszpańskiego, którego program był już praktycznie zbudowany, ale marcowo-kwietniowe pokazy zostały przeniesione na bliżej nieokreślony termin. Te dwa wydarzenia ilustrują bardzo poważny problem na styku festiwali i kin. Te nieco mniejsze i ambitne cykliczne wydarzenia bardzo mocno związane są z działaniem kin studyjnych, a te niestety dziś są w bardzo trudnej sytuacji. Wielu takim miejscom grozi bankructwo, a chwilę po ich otwarciu prywatni właściciele lub kierownicy nadzorujący ich działanie będą chcieli zapewne odzyskać finansową płynność i nadrobić straty za pomocą filmowych propozycji skierowanych do szerokiego widza. To stawia organizatorów bardziej ambitnych wydarzeń/festiwali/przeglądów w trudnej sytuacji. Czy małe studyjne i lokalne kina stracą swój charakter, co stanie się z wartościowymi propozycjami filmowymi, także prezentowanymi podczas różnego rodzaju przeglądów? Co dalej? Z kalendarza festiwalowego znikają kolejne wydarzenia. Wiadomo już, że nie odbędzie się w Krakowie w zaplanowanym terminie 13. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera, ale jego organizatorzy nie podają jeszcze nowej daty. Odważniej postąpili twórcy cieszyńskiego 22. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, którzy z atrakcyjnego weekendu pierwszo(i trzecio)majowego przenieśli wydarzenie na 21-26 sierpnia. W maju nie odbędzie się też XVIII Festiwal Fantastyki Pyrkon, a jego nowy termin to 10-12 lipca. Jeszcze bardziej zdecydowanie postąpili organizatorzy cenionego festiwalu animacji z Poznania. 13. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych "Animator" przeniesiony został z lipca na 3-9 października. Ich komunikat wiele mówi o sytuacji panującej w przestrzeni polskich festiwali: "W obliczu codziennej niepewności, wprowadzanych nowych zasad funkcjonowania związanych z pandemią COVID-19, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, jak i mając ambicje stworzenia wartościowej programowo, tętniącej życiem i różnorodnej 13. edycji festiwalu Animator, podjęliśmy już teraz decyzję o zmianie tegorocznego terminu. Zależy nam na tym, żeby festiwal odbywał się w dobrej atmosferze, tak abyśmy wszyscy mogli skupić się na święcie animacji, nie oglądając się na zewnętrzne zagrożenia i niedogodności". Im późniejszy termin festiwalu, tym organizatorzy są coraz bardziej optymistycznie nastawieni i zakładają, że ich wydarzenie się odbędzie. Krakowski Festiwal Filmowy: "W oparciu o aktualny stan rzeczy nie odwołujemy, ani nie przesuwamy terminu jubileuszowego 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który planowany jest w dniach od 31 maja do 7 czerwca 2020 roku w Krakowie. W przypadku podjęcia decyzji o działaniach alternatywnych, niezwłocznie powiadomimy o tym zarówno opinię publiczną, jak i wszystkich bezpośrednio zainteresowanych festiwalem, a rozważane kroki będą poczynione z najmniejszą szkodą dla uczestników festiwalu, gości, a także producentów i twórców filmów. Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników festiwalu pozostają dla nas kwestią priorytetową". Prace nad większością wydarzeń mających miejsce w maju, czerwcu i późniejszych miesiącach trwają. Na razie zgodnie z planem planowane są m.in.: 39. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film (15-20 czerwca, Koszalin), 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty (23 lipca – 2 sierpnia, Wrocław), 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (14-19 września, Gdynia). Wszyscy patrzą z niepokojem na rozwój wydarzeń, ale też z nadzieją na rychłe zakończenie największego w XXI wieku kryzysu w branży filmowej.

