Koronawirus zabił chińskiego reżysera i jego rodzinę

Filmowiec Chang Kai padł ofiarą epidemii. Wcześniej zajmował się rodzicami, którzy również byli zarażeni koronawirusem.

O śmierci reżysera poinformował jego pracodawca Hubei Film Studios. Chang Kai mieszkał w chińskim Wuhan, gdzie doszło go wybuchu epidemii. Obecnie miasto jest odizolowane od reszty kraju.

- Mój ojciec miał gorączkę, kaszel i problemy z oddychaniem. Próbowaliśmy wysłać go do szpitala, ale żadna z kilkunastu placówek go nie przyjęła, bo nie mieli już łóżek - napisał Chang Kai.