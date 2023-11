"Kos" trafi na platformę VOD. Co z premierą kinową?

Najnowszy film Pawła Maślony przybliża historię Tadeusza Kościuszki przygotowującego lud do powstania. Wodzowi zależy, by popierający go szlachcice pozwolili stanąć do walki również chłopom. Wbrew pierwotnej deklaracji niektórzy wolą zadbać o własny interes i chłopów pozostawić na gospodarstwie. Gdy Kościuszko spotyka się z panami, jawi się niczym bezradny ojciec wobec bandy dzieciaków chcących bawić się w wojenkę bez pojęcia o rzeczywistości.