"Kraina lodu 2": wpadki w hicie Disneya. Powtórzyli błąd z pierwszej części

"Kraina lodu 2" jest od niedawna dostępna na Blu-Ray i DVD, co pozwoliło spostrzegawczym widzom wyłapać pomyłki i niedoróbki. Okazuje się, że nawet w takim wizualnym majstersztyku nie uniknięto wpadek.



W 2013 r. "Kraina lodu" pojawiła się znikąd i rozbiła bank. Ponad 1 mld dol. w box office, status kultowego fenomenu, a "Let it Go"/"Mam tę moc" nucili do znudzenia i mali, i duzi. Sześć lat później "Kraina Lodu 2" zebrała gorsze recenzje, ale pobiła wynik finansowy "jedynki" i stała się jednym z ulubionych filmów młodego (choć pewnie nie tylko) pokolenia. Film doczekał się niedawno wydania na Blu-Ray i DVD, które pozwala przyjrzeć się z uwagą ulubionym scenom. Jeżeli planujecie taki seans, zwróćcie uwagę szczególnie na dwa momenty.

Obejrzyj zwiastun "Kraina lodu 2":

Pierwszy rozgrywa się pod koniec filmu, gdy Anna po poznaniu sekretu swojego dziadka biegnie w stronę tamy z zamiarem jej zniszczenia. Siostra Elsy nie dysponuje żadną niszczycielską mocą, dlatego prowokuje kamienne olbrzymy do wykonania brudnej roboty.

Zwróćcie uwagę, że pierwszy kamień rzucony przez olbrzyma ląduje w okolicach środka tamy. Powstaje ogromna wyrwa, której młoda księżniczka z pewnością by nie przeskoczyła. Chwilę później Anna biegnie na koniec tamy, jednak kolejny kamień odcina jej drogę. Dziewczyna wraca więc do miejsca, z którego przybiegła i po drodze nie napotyka dziury od pierwszego pocisku. Ktoś tu się nie popisał.

Materiały prasowe

Drugi niepozorny, ale z pewnego względu kluczowy błąd pojawia się w scenie, gdy Anna wydostaje się z jaskini (i śpiewa "The Next Right Thing"). W pewnym momencie księżniczka zakłada torbę, przekładając pasek przez głowę. Pasek powinien przycisnąć jej włosy, ale w kolejnym ujęciu widać wyraźnie, że jej rude pukle nie są niczym skrępowane.

Materiały prasowe

Dlaczego warto zwrócić na to uwagę? Ponieważ w pierwszej "Krainie lodu" taki sam błąd pojawił się przy włosach Elsy (czytaj więcej tutaj). Niewykluczone, że włosy przenikające przez różne obiekty (pasek torby Anny, ramię Elsy) to świadomy "skrót" zastosowany przez animatorów. W końcu mało kto go zauważy, a animowanie długich włosów bohaterki wymaga sporo pracy.