Krew na koszuli, żelazna broń w dłoniach. Najnowsze zdjęcia Anne Hathaway trafiły do sieci

"Flowervale Street" z Anne Hathaway i Ewanem McGregorem

Film ma być kolejnym obrazem, który uderza w sentymentalne nuty i wraca do lat 80. To właśnie w tej dekadzie ma żyć rodzina, w której rodziców grają Anne Hathaway i Ewan McGregor. Do tego dołóżcie jeszcze dinozaury i już dziś można założyć, że film z pewnością nie przejdzie przez kina bez echa. Film ma mieć premierę w maju przyszłego roku, więc szykowany jest na letni blockbuster. Reżyserem "Flowervale Street" jest David Robert Mitchell, którym w swoim dorobku ma np. horror "Coś za mną chodzi".