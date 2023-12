Krwawa jatka. Jest już zwiastun "Kosa"

- Powiedziałabym, że to film z historią w tle. Opowiada o tym, co w Polsce działo się pod koniec XVIII wieku, sporo w nim faktów dotyczących Kościuszki, ale wszystko to jest wplecione w inną opowieść. […] Poruszony w nim został temat pańszczyzny i niewolnictwa. Traktuje on o podziałach społecznych, o równości i wolności. Zależało nam, by pobawić się konwencją. "Kos" to nie jest film biograficzny, tylko historyczne kino akcji – twierdzi producentka Aneta Hickinbotham.