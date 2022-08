"Kryptonim Polska". Polscy neonaziści w akcji. Nie wszyscy będą się śmiali

Choć w produkcji przez większość czasu panuje wesoła atmosfera, to w pewnym momencie następuje przełamanie tonacji i robi się poważniej. I nie wychodzi to twórcom na złe. Inna sprawa, że Kumikowi i scenarzystom sporo rzeczy nie wyszło - mimo wszystko część żartów wywołuje uczucie zażenowania. Przywiązanie do schematu komedii romantycznej sprawiło, że od początku wiemy, jak potoczy się akcja filmu. Co więcej, niejedno rozwiązanie scenariusze wydaje się niezbyt realistyczne. Może być też tak, że niektóre sytuacje i wygłaszane poglądy zostaną zrozumiane przez niektórych na opak. Albo wydadzą się zupełnie nieśmieszne.