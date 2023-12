Krystyna Janda mówi, czego życzy sobie i Polsce

Krystyna Janda słynie z ostrego komentowania politycznej rzeczywistości. W ostatnich latach na aktorkę spadały gromy za to, jak wypowiadała się o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, co nierzadko kończyło się materiałami w "Wiadomościach" TVP. - Czułam się opluta. Zestawiano kłamliwe informacje na mój temat, wyszukiwano okropne zdjęcia, wszystko po to, żeby zrobić mnie obiektem jeszcze większej pogardy - mówiła swego czasu.