Krystyna Janda narzeka na zamknięcie teatrów: "Moja izolacja byłaby koszmarem, gdyby nie sztuka"

"Zapytałam wczoraj asystenta w moim telefonie, kiedy jest planowane otwarcie teatrów po pandemii, odpowiedział bez namysłu: 'na końcu'. Państwowe teatry, instytucje się nie martwią, dla nich nie granie to zysk. Dla nas niepaństwowych to śmierć" – napisała na Facebooku.

Przypomnijmy, że jeszcze kilka tygodni temu Krystyna Janda twierdziła, że za nic nie dopuściłaby do narażenia zdrowia swoich pracowników oraz widzów jej teatru . To zdanie zdaje się podtrzymywać, choć losy jej biznesu są dla niej równie istotne.

"No nic, pandemia to pandemia, zdrowie i życie ważniejsze niż jakieś tam teatrzyki i jacyś artyści. Jakie to ma znaczenie w losach świata. Ja tylko powiem, że moja, prawie już dwumiesięczna izolacja, byłaby koszmarem, gdyby nie sztuka: książki, filmy, muzyka, poezja, malarstwo i to, co można zobaczyć w Internecie" - przyznała.