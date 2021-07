Krawczyk nieznany. Nowe wideo pojawiło się w sieci

Krzysztof Krawczyk to prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej. Po jego śmierci fani doszukują się coraz to nowych, nieznanych faktów o życiu artysty. Nie od dziś wiadomo, że lata temu był on nie lada imprezowiczem, jednak film, który ostatnio wyciekł do sieci był niemałą gratką dla Internautów.