Eddie Murphy powraca jako książę! Do sieci trafił zwiastun filmu

"Książę w Nowym Jorku" to popularny film komediowy z 1988 r., który przedstawia historię Akeema, księcia Zamundy, który wyrusza do Nowego Jorku w poszukiwaniu żony. Postanawia udać się do Queens z myślą, że to właśnie tam mieszkają same królowe. W końcu udaje mu się znaleźć odpowiednią kandydatkę na żonę. Okazuje się nią Lisa, z którą przenosi się do Zamundy.