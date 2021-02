Kulesza żyje jak studentka. Często nie ma nic do jedzenia

– Śpię spokojnie, choć jeszcze mam w twarzy napięcie – wyznała ostatnio Agata Kulesza w rozmowie z magazynem "Twój Styl". Te słowa nie powinny dziwić, gdy weźmie się pod uwagę, że w życiu aktorki doszło do dużych zmian. Pod koniec ubiegłego roku zakończyła się jej sądowa batalia z operatorem Marcinem Figurskim. Kulesza w końcu uzyskała rozwód. Mężczyzna przez dwa lata walczył o orzeczenie o winie i żądał alimentów na siebie, choć mówiło się, że w domu aktorki dochodziło do aktów przemocy z jego strony. Kulesza założyła nawet na policji niebieską kartę .

Jakiś czas temu mówiło się, że aktorka znana m.in. z filmu "Ida", spotykała się z przyjacielem jej byłego męża, operatorem Marianem Prokopem. To on miał ją wspierać w czasie bolesnego rozwodu. Znajomi byli pełni nadziei, że parze się uda. Jednak jak czytamy w "Dobrym Tygodniu", Kulesza zbyt szybko rzuciła się na głęboką wodę. Skupiona na rozpamiętywaniu tego, co było, nie potrafiła w pełni wejść w nową relację.