"Kung Fu Panda 4" 8 marca wchodzi do kin. Zobaczcie niepublikowany nigdzie fragment

Najnowsza część popularnej animowanej serii "Kung Fu Panda" znów zagości w polskich kinach. To czwarta odsłona przygód Po, pozornie niezgrabnej pandy, która wraca, aby po raz kolejny ocalić Dolinę Spokoju, zawalczyć o dobro i wykorzystać swoje umiejętności w potyczkach ze złoczyńcami. Problem polega na tym, że Po ma również znaleźć swojego następcę, by móc zostać Duchowym Przywódcą Doliny Spokoju. A bardzo nie chce tego robić. To będzie jego ostatnia wyprawa? Zobaczcie niepublikowany nigdzie fragment "Kung Fu Pandy 4". Premiera filmu już 8 marca!

