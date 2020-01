Kupili lalkę z "Krainy lodu" i pożałowali. Rodzina przerażona

Historia jak z horroru. Chcieli tylko zrobić prezent córce, a sprowadzili do swojego domu koszmar. Upiornymi doniesieniami żyje całe miasto i internet.

Kiedy w 2013 r. do kin weszła " Kraina lodu ", przez wszystkie przedszkola i szkoły przetoczyła się histeria. Co widać w wynikach box office, bo na całym świecie animacja Disneya zarobiła w sumie ponad 1,280 mld dol.

- Przysięgały, że to nie one. Wierzę im, bo musiałby przekopać się przez pojemnik ze śmieciami na podwórku - mówiła pani Madonia.

- Do lalki Elzy przyczepił się byt, który potrzebuje pomocy. Wewnątrz niej zamieszkał duch, starający się zwrócić na siebie uwagę w nadziei, że ktoś go pokocha i otoczy opieką. Może też potrzebować pomocy, aby się uwolnić - tłumaczy serwisowi Movieweb ekspertka. - To może być również demon, ale bardziej prawdopodobne, że w ten sposób manifestuje się zła energia, wynikająca z jakiejś tragedii – morderstwa, gwałtu czy innej traumy - która skumulowała się w lalce państwa Madonia - mówi Kat Blowers.

Jak skończyła się historia niczym z horroru ? Rodzina zapakowała Elsę i wysłała bez adresu zwrotnego do znajomego z Minnesoty. Który przymocował ją do maski swojego jeepa.

Według Kat Blowers może skończyć się to dla niego bardzo nieszczęśliwie. A co do lalki, to jej zdaniem na pewno znajdzie drogę powrotną do rodziny z Houston. Widzieliśmy za dużo filmów, żeby wiedzieć, jakie mogą być tego konsekwencje.