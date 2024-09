Lady Gaga wraca z nowym albumem. Polscy fani szybko wypatrzyli polski akcent

Lady Gaga zapowiedziała premierę nowego albumu. Będzie to siódmy studyjny krążek i jednocześnie ścieżka dźwiękowa do filmu "Joker: Folie à Deux" w którym występuje razem z Joaquinem Phoenixem. Album zatytułowany "Harlequin" zostanie wydany 27 września i zawierać będzie 13 utworów. Promuje go zdjęcie obrazu polskiego malarza.