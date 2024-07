Ledwo miał premierę w kinach, już będzie w streamingu. Wiemy, kiedy hit zobaczycie w domu

"Ciche miejsce: dzień pierwszy" to prequel bardzo dobrze przyjętego horroru "Ciche miejsce". Wielu widzów do dziś przeżywa scenę niemego porodu bohaterki, w którą wcielała się Emily Blunt. Najmniejszy dźwięk, a co dopiero krzyk, mógłby skończyć się dla niej tragicznie. Horror Johna Krasinskiego opowiada bowiem o potworach, które zwabia hałas.