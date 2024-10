"Lęk" – poruszający dramat rodzinny dostępny w CANAL+ online

Małgorzata trzyma życie w żelaznym uścisku. Jest zdecydowana, dobrze zorganizowana i całkowicie oddana karierze. Jej młodsza siostra, Łucja, to zupełne przeciwieństwo – jest spontaniczna, nieustannie poszukująca swojego miejsca, czasem lekko zagubiona, ale spełniona w roli matki. Mimo że ich ścieżki życiowe często biegły różnymi drogami, teraz rodzeństwo łączy się w najważniejszej podróży. Małgorzata, śmiertelnie chora, potrzebuje pomocy w przewiezieniu do renomowanej kliniki znajdującej się w Szwajcarii, a Łucja chce jej w tym towarzyszyć. Obie kobiety mają inne cele – Małgorzata chce, aby to była jej ostatnia podróż, aby z godnością zakończyć swoje życie, natomiast Łucja mocno wierzy, że jeszcze zdoła przekonać siostrę do walki o przetrwanie. Przed nimi czas intensywnych rozmów, konfliktów, łez i śmiechu. Czy uda im się odzyskać dawne bliskie relacje? To będzie ich najważniejsze spotkanie, które może również okazać się ich ostatecznym pożegnaniem.