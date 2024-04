Nie był dostępny przez ponad pół wieku. Teraz trafi do streamingu

Taka gratka dla fanów nie zdarza się często. Zresztą ta produkcja zainteresuje zapewne nie tylko miłośników brytyjskiego boys bandu – w końcu czy się go lubi, czy nie, The Beatles to jeden z najważniejszych zespołów w historii światowej muzyki. Już niebawem na VOD trafi "Let It Be", dokument, który powstał na pół roku przed oficjalnym rozwiązaniem grupy.