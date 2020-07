Lindsay Lohan nie daje o sobie zapomnieć. Upadła gwiazda wspomina lepsze czasy

Niestety nie na długo, bowiem jej pozytywny wizerunek przysłoniły skandale, nałogi i problemy z prawem. Z czasem do tego zestawu doszły kontrowersyjne operacje plastyczne i nieudane biznesy. W 2006 r., zaledwie dwa lata po premierze "Wrednych dziewczyn", Lohan zaczęła uczęszczać na spotkania anonimowych alkoholików. Już wcześniej pracujący z nią filmowcy narzekali, że aktorka jest w strasznym stanie, całymi nocami imprezuje, zjawia się na planie pijana, albo nie przychodzi wcale do pracy bez żadnych wyjaśnień.

Wytwórnie zaczęły rozwiązywać z nią kontrakty - straciła np. rolę w " Granicach namiętności " - ale aktorka nie przejmowała się, pochłonięta całkowicie nocnym trybem życia i nałogami. W 2007 r. wreszcie trafiła do aresztu za jazdę pod wpływem alkoholu. Kolejne odwyki nie pomagały, a zapewnień Lohan, że to tylko chwilowy kryzys, nikt nie brał już na poważnie.

Z czasem wyszło na jaw, że młoda gwiazda dorastała w domu pełnym przemocy. Ojciec bił i gwałcił matkę Lindsay, która u szczytu sławy zaczęła sięgać po kokainę. Po aresztowaniu w 2007 r. kariera Lohan praktycznie przestała istnieć. W końcu odbiła się od dna i zaczęła dostawać niewielkie role, choć nadal zaliczała mnóstwo porażek. Jej program telewizyjny o prowadzeniu klubu w Grecji padł, tak jak lokal, po jednym sezonie. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w serialu "Sick Note" i filmie "Among the Shadows" z 2019 r. W planach jest też horror "Cursed", w którym zagra u boku Mickeya Rourke'a.

Poza tym w kwietniu 2020 r. Lohan przypomniała o sobie jako o piosenkarce. Właśnie wtedy wydała pierwszy od 12 lat singiel "Back to Me". Nie wiadomo, czy jest to zapowiedź kolejnego albumu. Ostatni ukazał się w 2005 r. i choć osiągnął status złotej płyty (ponad 300 tys. egzemplarzy), to sprzedał się znacznie gorzej od debiutanckiego "Speak". Pierwszy krążek ukazał się równo rok wcześniej i znalazł 1,1 mln nabywców.