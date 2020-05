Lynn Shelton nie żyje. Partner skomentował przyczynę śmierci

Lynn Shelton zmarła w Los Angeles w piątek 15 maja. Wiadomość o śmierci reżyserki, scenarzystki i aktorki szybko się rozeszła i wstrząsnęła amerykańskim środowiskiem filmowym, ale nikt nie wiedział, co się właściwie stało. Dopiero oficjalny komentarz Marca Marona rzucił nieco światła na tajemniczą sprawę. Maron był w związku z Shelton i wielokrotnie współpracował z nią przy różnych produkcjach ("Glow", "Little Fires Everywhere"). – Bardzo ją kochałem i wiem, że wielu z was też ją kochało. Jestem zdruzgotany, mam złamane serce, jestem w kompletnym szoku i nie wiem, jak w tym momencie iść naprzód. Chciałem, żebyście wszyscy wiedzieli – mówił pogrążony w żałobie Maron.