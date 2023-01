"M3GAN". Niemal pokonała "Avatara". Wiadomo, czy zasługuje na tak wysokie oceny

W weekend otwarcia w samych Stanach Zjednoczonych 30 milionów wpływu, co dało drugie miejsce za sequelem "Avatara". Na Rotten Tomatoes aż 95 proc. pozytywnych opinii krytyków. Te osiągnięcia mówią same za siebie, gdy patrzy się na odbiór "M3GAN", nowej produkcji produkowanej m.in. przez Blumhouse Productions. Teraz to studio, mające na koncie takie hity jak "Uciekaj!" czy "Naznaczony" dorzuca kolejny hit do swojego portfolio, a James Wan jako współproducent filmu może znowu pogratulować sobie świetnego nosa. Bo tak, "M3GAN" to kawał bardzo dobrego gatunkowego kina, które zasłużyło na swój sukces.