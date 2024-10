Polski przebój podbija świat. Piszą o nim zagranicą

O satyrze kościelnej biurokracji w filmie Michała Chacińskiego i Radosława Drabika pisaliśmy przed kilkoma dniami. Scenariusz w lekki i przystępny sposób skłania też do refleksji na tym, jak ludzie zmieniają się wraz z wiekiem, a jednym z przejawów dojrzałości bohaterów będzie umiejętność docenienia tego, co było i tego, co jest obecnie.