Podróżował po Polsce. Nie bał się pokazać światu prawdy o naszym kraju

Nominowany do Oscara za rolę w filmie "The Social Network" Jesse Eisenberg urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych, ale ma polskie korzenie. Jego prababcia ze strony matki urodziła się w Krasnymstawie, a pradziadek ze strony ojca również pochodził z Polski. To właśnie chęć zmierzenia się z przeszłością przodków skierowała hollywoodzką gwiazdę do naszego kraju.