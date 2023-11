Ma powód, by mówić o chorobie ojca. W jakim stanie jest gwiazdor?

Córka Willisa przyznała, że w radzeniu sobie ze stanem ojca pomaga jej bycie "archeolożką jego świata": należących do niego przedmiotów, sukcesów zawodowych, zdjęć z przeszłości, przedstawiających go w dobrej formie. Kobieta chętnie dzieli się swoimi odkryciami na Instagramie. To ona w marcu ubiegłego roku oznajmiła dramatyczną wiadomość obserwatorom: problemy zdrowotne i afazja zmusiły Bruce'a do zakończenia kariery, która wiele dla niego znaczyła.