Stan Bruce'a Willisa wydaje się beznadziejny. Jego żona jest zrozpaczona

Według ustaleń "LA Times", symptomy schorzenia były zauważalne u Willisa już od dawna. W ciągu czterech ostatnich lat kariery zagrał on w 22 filmach. Z reguły były to epizody, ale wyzyskiwane marketinigowo do cna. Kontrakty przewidywały dwa dni zdjęciowe, za które aktor inkasował dwa mln dol.