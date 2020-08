Maciej Pawlicki kandyduje na stanowisko prezesa TVP. Jest znanym producentem filmowym

Maciej Pawlicki zamiłowanie do kina wyniósł z domu. Jego matką była Barbara Rachwalska, aktorka Teatru Narodowego, znana też z ról w serialach "Dom" i "Alternatywy 4". Filmowe ambicje przejawili też inni członkowie rodziny. Brat Macieja Pawlickiego, Tadeusz został operatorem filmowym, syn Jan scenarzystą, a bratanek Antoni aktorem.

Obok działalności producenckiej Pawlicki równolegle był aktywnym dziennikarzem. Od 1993 r. pełnił rolę redaktora naczelnego miesięcznika "Film". Oprócz tego w latach 1993- 1996 za czasów prezesury Wiesława Walendziaka pełnił funkcję dyrektora TVP1. Uznawano go za jednego z "pampersów", czyli dziennikarzy wprowadzających do Telewizji Polskiej mocno konserwatywny nurt. W tym gronie znajdowali się też m.in. Jan Pospieszalski , Piotr Semka , Wojciech Cejrowski i Grzegorz Górny.

Pod koniec lat 90. Maciej Pawlicki został dyrektorem programowym RTL7. Później był wiceprezesem zarządu spółki Telewizja Familijna, nadającej stację TV Puls. Dopiero w 2007 r. producent powrócił do świata filmu. Wyprodukował dokument "Życie za życie" opowiadający o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Dwa lata później napisał scenariusz, wyreżyserował i wyprodukował dokumentalno-fabularną "Historię Kowalskich", czyli rodzin zamordowanych przez niemieckie oddziały SS za pomoc Żydom. Za ten ostatni obraz otrzymał pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie.

Niepokalanów ponownie nagrodził Pawlickiego w 2016 r. za "Mesco dux Baptizatur", w którym Amerykanin z Idaho zafascynowany historią chrztu Polski podąża śladami Mieszka I. Producent ma w swoim dorobku również inne filmy nawiązujące do historii Polski tj. "Śluby rycerskie, czyli epilog Grunwaldu", "Dybowski 1863". W ostatnich latach największe emocje wzbudził "Smoleńsk", za którego produkcję również odpowiada Maciej Pawlicki.

Film opowiadający o katastrofie smoleńskiej spotkał się z miażdżącą krytyką. Recenzenci nie przebierali w słowach. "Smoleńsk" według Tomasza Raczka to "paszkwil", a Michał Walkiewicz nazwał go "poglądową czytanką". Sporo emocji wzbudził fakt, że film premierowo został pokazany na festiwalu w Gdyni, ale nie trafił do Konkursu Głównego.