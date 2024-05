Zszedł ze sceny. Kilka godzin później opublikował smutny wpis

Syn Jerzego Stuhra dobrze czuje się w produkcjach seryjnych. Już od 2016 r. wciela się Pawła Zawadzkiego, tytułowego "Belfra" w serialu Canal+, a od 2020 r. w Piotra Wolnickiego w "Szadzi" Playera. W międzyczasie zagrał jeszcze w głośnej "Zielonej granicy" Agnieszki Holland i powrócił do słynnej roli sprzed 25 lat, czyli Aleksa Stawickiego w "Fuksie 2" Macieja Dutkiewicza. Niebawem zobaczymy go w kolejnej, szóstej już części "Listów do M.".