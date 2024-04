Maciej Stuhr zrobił ojcu zdjęcie z ukrycia. Poruszające

– To była jedna z moich głównych motywacji, żeby się na tę pracę zapisać, żeby się spotkać z tatusiem w pracy, w teatrze – żartował Maciej przy okazji promocji przedstawienia w "Dzień Dobry TVN". – Jest w dobrym wieku do tej roli – dodawał Jerzy. Syn pół żartem, pół serio narzekał na ojca, że ten godzi się na realizowanie jego pomysłów tylko częściowo. – Siedzi tam na tej widowni i mękoli, strasznie mękoli. Reżyserzy tak nie mękolą zazwyczaj. Praca z takim reżyserem to jest prawdziwa katorga. Mistrzuniu tam siedzi na widowni i wie, jak to zrobić. My jeszcze nie – skomentował.