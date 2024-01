Musiał lepszy od Stuhra? W "Fuksie 2" zmierzył się z legendą

Do kin wchodzi właśnie film Macieja Dutkiewicza "Fuks 2". Jak wskazuje sam tytuł, to kontynuacja jego dzieła sprzed wielu lat, niemal kultowej dziś gangsterskiej komedii, która miała premierę w 1999 roku. W drugiej części "Fuksa" wracają znane postacie, a akcja odnosi się do wydarzeń z pierwszej części. Ale to już zupełnie inne czasy. Bardzo dobrze widać to i słychać w tym filmie.