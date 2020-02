"Mad Max 5": Rozpoczną się prace nad kolejną kontynuacją? Ujawniono pierwsze informacje

"Mad Max 5" powstanie znacznie wcześniej niż zakładano. Z najnowszych doniesień wynika, że ruszyły już pierwsze prace nad filmem.

Z najnowszych doniesień portalu Geeks WorldWide wynika, że "Mad Max 5" powstanie szybciej niż wstępnie planowano. Redaktorzy serwisu twierdzą, że prace nad kolejną częścią rozpoczną się jesienią 2020 r. w Australii. Twórcy otrzymali ponoć zgodę od Warner Bros., a George Miller miałby być gotów na powrót do franczyzy.

Trudno stwierdzić na ten moment, w jakim stopniu podane informacje są prawdziwe. Aktualnie Miller przygotowuje się do prac nad produkcją "Three Thousand Years of Longing", w której wystąpią się Idris Elba i Tilda Swinton. W zeszłym roku reżyser twierdtu wstaw treśćził jednak, że ma już gotowe dwie historie, które mogłyby posłużyć za scenariusz ewentualnej kontynuacji.