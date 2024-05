Mad Max: kowboj za kierownicą

- Ci, którzy narzekają na gwałtowne sceny, nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy: po prostu w trakcie oglądania przejmują się losami postaci i dlatego tak intensywnie reagują na to, co się z nimi dzieje. Sama przyznaj: kiedy jakiś pryszczaty nastolatek zostaje nadziany na hak w "Teksańskiej masakrze piłą łańcuchową IV", to guzik cię to obchodzi. I bardzo dobrze, bo wcale nie musi! Kiedy jednak zidentyfikujesz się z jakimś bohaterem, wtedy niesamowicie przeżywasz wszystko, co mu się przytrafia. Może nie odczuwasz fizycznego bólu, masz jednak wrażenie, że okrucieństwo, które go spotyka, staje się twoim udziałem.