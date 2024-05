Nowy hit Netfliksa. "Inteligentny, pełen czarnego humoru, przerażający"

Zabawa rozpoczyna się od przyjazdu młodej kobiety do Detroit na rozmowę o pracę. Tess (Georgina Campbell) wynajmuje dom w taniej, wyludnionej, zdewastowanej dzielnicy miasta. Dociera tam późno w nocy i okazuje się, że dom wynajęto również mężczyźnie (Bill Skarsgard). Wbrew rozsądkowi, Tess postanawia przenocować i wkrótce odkrywa, że współlokator to nie jest jej największy problem. Ostrzeżenie, jeśli ktoś musi zejść do swojej piwnicy, to niech to zrobi przed obejrzeniem "Barbarzyńców"