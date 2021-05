Magdalena Boczarska przeszła COVID-19. Zdobyła się na szczerość

Magdalena Boczarska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda nie narzeka na nudę - co chwilę podejmuje się kolejnych aktorskich wyzwań. Stara się jednak zachować równowagę pomiędzy pracą i domem, co podkreśliła w najnowszym wywiadzie z magazynem "Twój Styl".