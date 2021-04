Mają dość Netfliksa. Amerykanie ruszyli do kin

Wytwórnia Warner Bros. swoją produkcję wprowadziła do rozpowszechniania na zasadach tzw. dystrybucji hybrydowej. Oznacza to, że przez pierwsze cztery tygodnie od dnia premiery "Godzilla vs. Kong" dostępny będzie zarówno w kinach, jak i na platformie streamingowej HBO Max. Następnie tytuł ma być pokazywany jedynie na dużym ekranie, by po dwóch miesiącach, już na stałe, powrócić na internetową platformę.