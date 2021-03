Premiera "Godzilla vs. Kong". W amerykańskich kinach budzi się życie

Wiele wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się etap powrotu do normalności. Sytuacja pandemiczna wciąż jest wprawdzie bardzo trudna, ale proces szczepień w Ameryce przebiega na tyle sprawnie, że lokalne władze zaczęły podejmować decyzje dotyczące zmniejszenia rygoru sanitarnego w instytucjach kultury. W Los Angeles od 5 kwietnia będzie można sprzedawać 50 proc. miejsc na sali kinowej (obecnie zasady bezpieczeństwa pozwalają zapełnić jedynie 25 proc. audytorium).

"Zbudziły" go testy nuklearne. Teraz uosabia nasz strach

W tym tygodniu Warner Bros. wprowadza do kin superprodukcję "Godzilla vs. Kong". Wprawdzie na zasadach tzw. dystrybucji hybrydowej (tzn. przed pierwsze dwa tygodnie film będzie można oglądać w kinach oraz na platformie HBO Max), ale i tak, to rozwiązanie wydaje się lepsze, niż odwlekanie w nieskończoność niemal wszystkich kinowych premier, lub sprzedawanie filmów na wyłączność platformom streamingowym.