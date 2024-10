Makabryczne zbrodnie, perwersje. Nowe doniesienia o serialu Netfliksa

Jak już informowaliśmy, po tym, jak miliony widzów zobaczyły serial o zbrodni braci Menendez, Ryan Murphy szykuje się do kolejnej produkcji, która z pewnością przerazi widzów. Przekazano już, że w rolę seryjnego mordercy, Eda Geina, wcieli się znany z "Synów Anarchii" Charlie Hunnam. Gein był odpowiedzialny za morderstwo co najmniej dwóch kobiet w 1957 roku oraz liczne kradzieże ciał z cmentarzy, które wykorzystał do tworzenia makabrycznych przedmiotów. Produkcja podzieliła się nowymi informacjami o serialu.