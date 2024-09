Netflix opowie o koszmarnych zbrodniach. Wybór aktora podzielił ludzi

Specjaliści orzekli, że Ed Gein jest schizofrenikiem, jest niepoczytalny i w związku z tym nie mógł być sądzony za zabójstwo pierwszego stopnia i skazany na śmierć. Sąd zdecydował się ulokować mordercę w szpitalu psychiatrycznym. Po 10 latach doszło do ponownego procesu, w którym uznano go winnym morderstwa jednej z kobiet, ogłoszono jego niepoczytalność i odesłano do szpitala psychiatrycznego. Zmarł tam w lipcu 1984 r.