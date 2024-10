Strzały, bicie i duszenie. Najpierw był brutalny napad na bank, potem porażający proces

Ochroniarzowi banku strzelili w plecy, w czoło. Strzelali do trzech kasjerek, ale nie od razu je zabili. Uderzali bronią po głowie, dusili paskiem od spodni, by straciły życie. Po 23 latach, za sprawą Netfliksa, wraca historia jednego z najbardziej brutalnych napadów na bank, do jakiego doszło w Polsce.