Małgorzata Szumowska powalczy o oscarową nominację. Ma pokaźny dorobek

Reżyserka stale powtarza, że "najlepsze filmy są jeszcze przed nią". I chyba ma rację, bo każdy, kolejny jej film trafia do coraz szerszej, międzynarodowej publiczności. Ale już szkolny dokument Szumowskiej "Cisza" przyniósł jej uznanie w postaci uznania go za jeden z 10 najlepszych filmów zrealizowanych przez młodych reżyserów europejskich według krytyków prestiżowego pisma "Variety".

- Has był kompletnie nieobiektywnym profesorem - opowiadała Szumowska w "Rzeczpospolitej". - Miał swoje sympatie i antypatie. Według niektórych był potworem. Ja go uwielbiałam. I on też mówił, że mnie lubi. Za to, że jestem z Krakowa i że mam ładne nogi. Faworyzował mnie. Za jakieś etiudy, gdzie kwiaty wylewały się z wanny i kozy biegały po starym pałacu, dawał mi bardzo wysokie oceny. A innych tępił. Mieliśmy ze sobą piękny kontakt.