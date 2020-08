Oscary 2021: znamy polskiego kandydata!

Koniec niepewności. Po burzliwej naradzie jurorów poznaliśmy film, który będzie reprezentował Polskę w tegorocznym wyścigu oscarowym. Ku zaskoczeniu wielu widzów, szansę na złotą statuetkę otrzymał obraz "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej.

Polski Instytut Sztuki Filmowej wyłonił kandydata do Oscara 2021 w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Polskim reprezentantem podczas 93. gali nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej został film "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej.

"Śniegu już nigdy nie będzie", podpisany przez duet wieloletnich współpracowników Małgorzatę Szumowską i Michała Englerta, do gry o polską nominację włączył się wraz z niedawnym ogłoszeniem składu Konkursu Głównego festiwalu w Wenecji. To znaczące wyróżnienie dla polskiego kina.

Małgorzata Szumowska jest w środowisku filmowym na świecie bardzo rozpoznawalna. Ma za sobą liczne festiwalowe sukcesy, kilka znaczących i bardzo ważnych filmów, jej głos i zdanie są przyjmowane z uwagą. Nie bez znaczenia dla rozważań o polskim kandydacie do Oscara jest także to, że jest to jedyny film spośród nominowanych podpisany przez kobietę.

Jak pisał Krzysztof Spór dla WP Film, zaangażowanie Szumowskiej na arenie międzynarodowej jest zauważalne, ale pytanie brzmi, czy głos ten dociera też za ocean? I jak bardzo udany jest jej najnowszy film? Festiwal w Wenecji odpowie na to pytanie, ale by je poznać, musimy poczekać do września.

Oscary 2021: kto startował?

Jurorzy, pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka, kompozytora, laureata Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel", wybierali spośród następujących produkcji:

1. "Sala samobójców. Hejter", reż. Jan Komasa

2. "Sweat", reż. Magnus von Horn

3. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", reż. Jan Holoubek

4. "Śniegu już nigdy nie będzie", reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert

5. "Supernova", reż. Bartosz Kruhlik

6. "Klecha", reż. Jacek Gwizdała

7. "Zabij to i wyjedź z tego miasta", reż. Mariusz Wilczyński

W skład komisji weszli: Radosław Śmigulski - Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Leszek Bodzak - producent, nominacja do Oscara dla filmu "Boże Ciało", Dorota Kobiela - reżyserka, nominacja do Oscara dla filmu "Twój Vincent", Łukasz Żal - autor zdjęć, nominacje do Oscara za zdjęcia do filmów "Ida" i "Zimna wojna" oraz Małgorzata Szczepkowska-Kalemba - kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów PISF.

9 lutego 2021 r. poznamy tzw. shortlist (skróconą listę kandydatów walczących o nominację w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy), a 15 marca 2021 r. obrazy nominowane w poszczególnych kategoriach. Uroczysta gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 r.

"Sala samobójców. Hejter". Jan Komasa: "Maciek Musiałowski jeszcze przed castingiem wzbudzał skrajne emocje"