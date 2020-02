"Małgosia i Jaś": zwiastun lepszy od całego filmu. Horror nie spełnił oczekiwań

Horror "Małgosia i Jaś" można oglądać w polskich kinach od 31 stycznia. Zapewne wielu fanów gatunku czekało na niego po obejrzeniu mrocznego zwiastuna, niestety efekt końcowy nie spełnił pokładanych w nim nadziei.



"Małgosia i Jaś" w polskich kinach od 31 stycznia (Materiały prasowe)

"Małgosia i Jaś" ("Gretel & Hansel") to mroczna wersja słynnej baśni rozsławionej przez braci Grimm, która w tym wydaniu nie jest skierowana do najmłodszych widzów. Premierę filmu Oza Perkinsa ("Zło we mnie") poprzedziła publikacja świetnie ocenianego zwiastuna, który zaliczył ponad 23 mln wyświetleń przez cztery tygodnie (wyłącznie na kanale dystrybutora). Pierwsze recenzje nie są jednak hurraoptymistyczne.

W serwisie RottenTomatoes.com "Małgosia i Jaś" ma średnią ocen na poziomie 63 proc. Bardzo przyzwoity wynik, ale wielu zagranicznych krytyków powtarza jak mantrę, że to zmarnowany potencjał, przerost formy nad treścią i za mało horroru w horrorze.

"Wizualnie uderzający, ale nudny jako 90-minutowy film, który powinien być 3-minutowym teledyskiem Marilyna Mansona albo Ozzy'ego Osbourne'a" – ocenił recenzent "Associated Press".

"Perkins oferuje oszałamiającą ucztę dla oczu, ale substancja nie zaspokoi głodu widzów" – czytamy w "Los Angeles Times".

"To horror bez właściwego horroru i zmarnowanie całego potencjału" – kwituje "CinemaBlend" w niepochlebnej recenzji. Ale nawet w pozytywnych opiniach pojawiały się zarzuty typu: "Wszystko jest bardzo ładne, ale powinno smakować lepiej".

"Małgosia i Jaś" – fabuła filmu

Dawno, dawno temu w odległej baśniowej krainie… nic nie przypomina bajki. Wszechobecny głód i brak pracy, zmusza rodzeństwo Małgosię i Jasia do opuszczenia rodzinnego domu w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Jedyna znana im droga wiedzie przez niekończący się las, który wydaje się pulsować jakimś odwiecznym życiem. Wycieńczone wielodniową wędrówką i nieopuszczającym ich strachem dzieci trafiają wreszcie na ludzkie domostwo. Mieszkająca tu dziwna kobieta oferuje im gościnę i posiłek. Przekraczając próg jej domu, Małgosia i Jaś trafiają do miejsca gorszego niż piekło…

W rolach tytułowych wystąpili: Sophia Lillis ("To", "To 2", "Ostre przedmioty") i Samuel Leakey ("MotherFatherSon"). W czarownicę wcieliła się Alice Krige, mająca na swoim koncie ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych, m.in. w "Silent Hill", "Star Trek", "Thor: Mroczny świat", "Lunatycy", a ostatnio w "The OA" i "Carnival Row".