Marek Kondrat o sytuacji w Polsce. "Nie cierpię narodowców"

Dorota Wysocka-Schnepf w rozmowie wspomniała o wynikach ostatnich wyborów do Europarlamentu i punktowała, że PiS z Konfederacją, gdyby były to wybory do Sejmu, wygrałby, co wiązałoby się - zdaniem dziennikarki - z wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Kondrat powiedział: - Gdybym był młodszy, to bardziej bym się tym przejął. Dzisiaj mnie to mniej przejmuje. Ten stan, w którym się znajduję, podpowiada mi taką łagodniejszą myśl, że to się musi rozwiązać. Czas zagoi rany.