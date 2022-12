Margot Robbie z mamą na premierze filmu "Babylon". Wszyscy zwrócili uwagę na jedno

- To niezwykle rozpustna, szalona i dzika impreza, na której wiele osób nie miało nic na sobie lub miało bardzo mało. Było bardzo ostro. Nagle pomyślałam: 'To nie ujdzie nam na sucho!'. I naprawdę się wówczas przeraziłam. Nie miałam pewności, czy wolno nam to pokazać - tak Margot Robbie wspomina kręcenie jednej ze scen "Babylonu". Film zdaniem niektórych krytyków jest "najdziwniejszym i najbardziej rozpustnym listem miłosnym do Hollywood w jego historii".