Krytycy już go miażdżą. "To najbardziej rozpustny film w historii Hollywood"

Niejaki Erick Weber napisał na Tweeterze: "Mam naprawdę, naprawdę złe wieści dla was. 'Babilon' to płonący bałagan, tonalna katastrofa, z pewnością najgorszy film Damiena Chazelle'a i jeden z najgorszych filmów 2022 roku". Niestety, tego typu opinii jest znacznie więcej. Bardzo często w wypowiedziach pojawiają się określenia "bałagan", "chaos", "scenariuszowa katastrofa". "Bardzo ambitny projekt, zrealizowany z miłości do kina, jego historii, ale sam budzący niechęć, a momentami obrzydzenie" – twierdzi Scott Menzel.