Wyciekła informacja o gaży Margot Robbie za rolę w filmie "Barbie". Bije rekordy

Premiera filmu planowana jest na 2023 r., a wyreżyseruje go Greta Gerwig. O fabule na razie nic nie wiadomo poza tym, że bohaterka "Barbie" ma być osobą równie wyemancypowaną, jak Harley Quinn z produkcji "Ptaki nocy". Z tą różnicą, że przebój z 2020 r. adresowany był do dorosłej widowni (kategoria wiekowa R – osoby poniżej 15. roku życia mogą oglądać film tylko z pełnoletnim opiekunem), natomiast "Barbie" powstanie z myślą o młodszej widowni. Choć, jak zastrzegają producenci, nie będzie to film dla małych dzieci.