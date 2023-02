Maria Antonina, jakiej nie znaliście… Tylko w serwisie CANAL+ online

Dworzanie gną się w ukłonach, ale zza wachlarzy i spod opuszczonych oczu nieustannie oceniają "tę austriacką s**ę" i nie są to oceny pochlebne. Młodziutki Ludwik (Louis Cunningham), równie zestresowany jak ona, unika jej tak skutecznie, że ich związek zostaje dopełniony (żadne z nich nie ma pojęcia o seksie – dla nas jest to zrozumiałe, dla XVIII-wiecznych francuskich dworaków było to niepojęte) dopiero po kilku latach (pełnych nieustających szyderstw i plotek na gorący temat zimnej alkowy młodej delfiny). Dziadek Ludwika – podstarzały lowelas – co prawda jest życzliwy, ale jego łaska ma swoją cenę, której młoda dziewczyna nie jest skłonna płacić.