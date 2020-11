Maria Kalinowska nie żyje. Zmarła największa polska kinomanka

Informację o śmierci Marii Kalinowskiej w sobotę 14 listopada podało poznańskie Kino Muza, z którym po sąsiedzku mieszkała filmowa pasjonatka. "Dziś odeszła Pani Maria Kalinowska, największa poznańska (polska, a prawdopodobnie i największa w skali wszechświata) kinomanka, sąsiadka Kina Muza. Dołączyła do Pana Bogdana i jesteśmy pewni, że gdziekolwiek są, mają do dyspozycji największy ekran i najbogatszą bibliotekę filmów do obejrzenia" - czytamy na facebookowym profilu kina.