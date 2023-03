Maria Pakulnis uniosła się na wizji. "To jest coś przerażającego"

Pakulnis udzieliła ostatnio długiego wywiadu w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej". Pod koniec niemal godzinnej rozmowy prowadząca zapytała ją, co myśli o podziałach społecznych w dzisiejszej Polsce. - Bardzo mnie to dotyka i boli. Takie sytuacje próbują zabijać we mnie człowieka, ja się przed tym oczywiście bronię, ale to, do jakiej myśmy wszyscy doszli ściany, to jest coś przerażającego - mówiła wyraźnie wzburzona aktorka.