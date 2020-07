Zelnik i Opania odmiennie o Andrzeju Dudzie. "Prościuch" vs. "Przepełniony miłością"

Gwiazdy głosują. Każdy kandydat na prezydenta ma mocne wsparcie celebrytów

- Trzeba głosować na Andrzej Dudę, bo się sprawdził jako prezydent. To, że nie wszystko wykonał, to wiadomo, że to trzeba rozłożyć na dłuższy czas, marzenia, obietnice. Nie znam człowieka, który zaplanowałby bardzo intensywne działania i wszystkie wykonał w tym czasie w jakim zaplanował. Duda jest to człowiek przepełniony miłością do ojczyzny, co nas łączy, bo obaj kochamy ten kraj. Robi wszystko, żeby się u nas działo lepiej, przede wszystkim dla rodzin, bo rodzina to jest podstawowa komórka społeczna - tłumaczy w rozmowie z gazetą.